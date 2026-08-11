El IMAS registra 898 solicitudes para ayudas a la autonomía de las personas mayores, un 31% más que en 2025

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, con personas mayores. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ha recibido casi 900 solicitudes en la convocatoria de 2026 de ayudas económicas individuales destinadas a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores de la isla.

Esta cifra, según ha señalado la institución insular este martes en un comunicado, supone un incremento del 31 por ciento respecto de las 684 peticiones presentadas el año pasado y representa el número más alto de solicitudes registrado hasta ahora en esta línea de ayudas.

Estos números suponen un incremento cercano al 50 por ciento en los dos últimos años, una evolución que confirma el creciente conocimiento y utilización de este recurso por parte de las personas mayores de Mallorca.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha destacado que uno de los objetivos era "que estas ayudas no se quedaran simplemente en una convocatorio publicada, sino que llegaran de verdad a las personas que las necesitan". Además, ha sostenido que el aumento de casi el 50 por ciento de las solicitudes en dos años "demuestra que cada vez más personas mayores conocen este recurso, confían en él y lo utilizan".

Las ayudas están destinadas a personas mayores de 65 años o más empadronadas en Mallorca y permiten financiar productos que mejoren la recuperación física o sensorial, compensar limitaciones funcionales y facilitar las actividades de la vida diaria.

Entre los conceptos subvencionables se encuentran audífonos, gafas, prótesis dentales u oculares, sillas de ruedas, andadores, camas adaptadas, grúas, barandillas, elevadores o sillas de ducha, entre otros productos de apoyo técnico o de movilidad.

"Nuestra prioridad es que los recursos públicos se traduzcan en medidas útiles que mejoren directamente el día a día de las personas mayores, les permitan mantener su autonomía y les aporten más seguridad y calidad de vida", ha añadido Sánchez.

Durante el periodo de presentación de solicitudes, que finalizó el pasado 27 de julio, el IMAS ha ofrecido atención presencial y telefónica a las personas que han necesitado información, asesoramiento o ayuda para resolver dudas relacionadas con la convocatoria.

Estas ayudas forman parte de las políticas del Consell de Mallorca y del IMAS para fomentar la autonomía personal, el envejecimiento activo y la permanencia de las personas mayores en su entorno con las mejores condiciones posibles.