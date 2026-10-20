El IME inicia la reforma del vestuario femenino del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix

El IME inicia las obras de reforma del vestuario femenino del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Municipal de l'Esport (IME) ha iniciado las obras de reforma de la zona de duchas del vestuario femenino de la tercera planta del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, con el objetivo mejorar el estado y la funcionalidad de estas instalaciones.

La actuación, según ha detallado este martes en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, cuenta con un presupuesto de 35.260 euros y un plazo de ejecución aproximado de un mes y medio.

Los trabajos permitirán renovar la zona de duchas mediante la demolición de los acabados existentes, la impermeabilización del suelo con la formación de nuevas pendientes y la colocación de un nuevo pavimento cerámico antideslizante y nuevos alicatados.

Durante el periodo de ejecución de las obras, el vestuario femenino de la tercera planta permanecerá fuera de servicio.

Esta intervención da continuidad a las obras de reforma integral realizadas el pasado mes de julio en el vestuario masculino de la misma planta de Son Moix, que ya ha reabierto al público tras finalizar los trabajos.

Además de las actuaciones previstas inicialmente, en el vestuario masculino se ejecutaron diversas mejoras complementarias que contribuyeron a renovar la imagen y mejorar la eficiencia del espacio. Entre ellas destacan la sustitución de todas las luminarias por tecnología LED y el pintado completo del techo.

Ambas actuaciones tienen como objetivo modernizar las instalaciones deportivas municipales y mejorar sus funcionalidades.