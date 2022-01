El influencer Naïm Darrechi asegura en redes sociales que no se ha vacunado "por perezoso y por vago"

Darrechi llama "borregos" a los que piden que se vacune durante la transmisión del vídeo

PALMA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El influencer mallorquín Naïm Darrechi ha anunciado a través de redes sociales que no se ha vacunado contra la COVID-19 "por perezoso, por vago y por hacerle caso a mi papá".

Así se ha expresado Darrechi a través de su cuenta de Tik Tok, que siguen más de 27 millones de personas. "¿Cómo que me vacune? No quiero vacunarme, no me da la gana, no me voy a vacunar", sigue el influencer en el vídeo.

Poco después, Darrechi afirma que la gente se ha vacunado "para poder entrar en los sitios" y que "si nadie hubiese hecho presión, nadie se habría vacunado, porque eso no cura de nada y la vacuna no tiene ninguna efectividad". En el vídeo, el influencer termina llamando "borregos" a los que le piden que se vacune durante la transmisión.

EL GOVERN SE QUERELLÓ CONTRA EL INFLUENCER POR POSIBLE ABUSO SEXUAL

El Govern balear se querelló contra Darrechi tras la difusión viral de una entrevista en la que afirmaba que mentía a las mujeres en sus prácticas sexuales para que le permitieran eyacular sin preservativo, inventándose una supuesta esterilización quirúrgica.

Dicha querella por un presunto delito de discriminación fue admitida a trámite en octubre de 2021 por el juzgado de Instrucción número 2 de Palma.

Cabe recordar, asimismo, que el pasado mes de julio, el Instituto Balear de la Mujer, al amparo del artículo 52 de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, también denunció a Naïm Darrechi en el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos para pedir el cierre de su canal de YouTube y de su cuenta en Tik Tok, que fue admitida a trámite.