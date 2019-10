El inversor interesado en Quesería Menorquina condiciona su entrada a una rebaja salarial

Publicado 17/10/2019 14:12:26 CET

MENORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo inversor interesado en Quesería Menorquina condiciona su entrada a una rebaja salarial de los cerca de 160 trabajadores, según ha explicado a Europa Press la presidenta del comité de empresa, Margot Sastre.

La dirección de la fábrica menorquina ha alertado a los trabajadores de que si no aceptan la entrada de este nuevo inversor, del cual desconocen el nombre y sólo saben que no pertenece al sector agroalimentario, se verán obligados a comunicar a los administradores concursales la liquidación de la empresa al no poder seguir adelante con su gestión.

Los trabajadores, durante una asamblea mantenida recientemente, acordaron por unanimidad no aceptar por el momento la entrada de este inversor al no satisfacerles las nuevas condiciones laborales que plantean.

Por su parte, la dirección de la empresa ha puesto como plazo hasta este viernes para que los trabajadores cambien de idea. "Dicen que si no aceptamos el grupo inversor desistirá y tendrán que llevar la empresa a liquidación, lo que vemos como una amenaza que no aceptamos de ningún modo", ha manifestado Sastre.

Precisamente mañana viernes a partir de las 11.00 horas tendrá lugar una reunión entre los representantes de la empresa y de los trabajadores para tratar de acercar posturas.