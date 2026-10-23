Las investigadas por vandalizar cinco inmobiliarias en Mallorca declararán este martes en el juzgado

Imágenes de cámaras de seguridad que captaron una de las acciones. - GUARDIA CIVIL

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las dos mujeres investigadas por provocar daños en cinco inmobiliarias de Santa Maria (Mallorca) declararán en el juzgado el próximo martes.

El Tribunal de Instancia sección de Instrucción plaza 12 de Palma, en reciente providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, ha citado a las investigadas para que comparezcan a las 09.30 horas tras solicitarlo su letrado y después de que tras su arresto el 15 de julio se acogieran a su derecho a no declarar tanto en dependencias de la Guardia Civil como en el juzgado, tras lo cual quedaron en libertad.

Cabe recordar que las dos activistas fueron detenidas a mediados de julio pasado como presuntas autoras de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico como consecuencia de varias denuncias recibidas tras la vandalización de cinco inmobiliarias en el municipio de Santa Maria.