Investigan una posible implicación de Antoni Gaudí en la reordenación sonora de la Catedral de Palma

Investigadores y documentalistas de la Catedral de Mallorca, en el altar mayor. - EUROPA PRESS

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Palma investiga, a partir de archivos históricos, la posible contribución de Antoni Gaudí a la mejora de la acústica del templo, mediante la reordenación del coro y el diseño de dos tornavoces para favorecer la proyección del sonido.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa Sebastián Escalas, documentalista de la Catedral, quien ha señalado que Gaudí pudo trasladar el coro a la capilla mayor, anteriormente situado en el centro del templo, con el objetivo de que la música llegara mejor a los fieles en la nave central.

La investigación también analiza el diseño geométrico de dos tornavoces y los materiales empleados, como la madera, el algodón o la tela, para estudiar su influencia en la acústica del templo.