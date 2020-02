IV Campeonato Mundial de Ensaimadas: ya se conocen los diez participantes de la final

Publicado 14/02/2020 18:33:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IV Campeonato Mundial de Ensaimadas ya ha seleccionado a los diez participantes de la final, que se celebrará el 1 de marzo, Día de Baleares.

Al concurso, según una nota de prensa enviada por los organizadores, se inscribieron 30 panaderías y pastelerías procedentes de Madrid, Barcelona, Menorca y Mallorca.

La ronda clasificatoria se celebró este jueves en el antiguo Parque de Bomberos de Asima, en Palma, y fueron preseleccionadas de Palma el Forn Son Campos y el Forn Pes de Sa Palla.

Del resto de Mallorca pasan a la final el Forn Ca'n Cerdà, de Valldemossa, el Forn C'an Nadal, de Campos, el Forn Ca'n Pau, de Llucmajor, el Forn Can Nadal, de Andratx, el Forn des Pla de Na Tesa, de Marratxí, y el Forn Benet Barón, de Porreres.

La Herbera Bakery, de Ciutadella, y la Pastisseria Can Pons, de Es Mercadal, ambas en Menorca, han pasado también a la fase final.