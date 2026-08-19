La izquierda pide que Lafuente comparezca en una sesión parlamentaria por el cese de la directora de Costas

Archivo - El conseller de Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en una comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han reclamado la comparecencia del conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, tras el cese de la directora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer.

En una nota de prensa conjunta, los grupos de la izquierda han subrayado que la destitución de Ferrer y sus posteriores revelaciones sobre las presuntas "injerencias políticas" del conseller en decisiones técnicas, han despertado su "desconfianza absoluta" en Lafuente.

Así, han pedido que se reúna la Diputación Permanente para convocar una sesión extraordinaria en la que comparezca el conseller y dé explicaciones "inmediatas". A su entender, no es suficiente esperar al inicio del periodo de sesiones.

Para los cuatro grupos, es "especialmente grave" que las informaciones conocidas "apunten directamente" al papel de Lafuente y a una posible "utilización política" de decisiones que tendrían que responder exclusivamente a criterios técnicos y jurídicos.

Con todo, han reclamado al responsable de la Conselleria que aclare si se han producido "presiones o instrucciones políticas" a los funcionarios y si estas han podido afectar expedientes o decisiones administrativas.