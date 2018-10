Jarabo dice que la intención es no superar la prórroga del contrato de los informativos de IB3 e internalizarlos

Publicado 11/09/2018 12:32:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Alberto Jarabo, ha dicho que la internacionalización de los informativos de IB3, es decir, recuperarlos como servicio público, no se podrá hacer antes de elecciones porque hay un contrato firmado pero que la intención es "no llegar a la prórroga del contrato actual y sí se llega no ir más allá de esta".

En los pasillos del Parlament, Jarabo ha dicho que actualmente se está llevando a cabo un informe para hacer un diagnóstico de los costes y, por otro lado, ha dicho que desde el Govern se garantiza que no se reducirá las partidas para producción ajena.

Según ha dicho, en el sector se temía que si se aumentaba el coste estructural del ente se redujeran las partidas para este tipo de producción pero, ha asegurado, "esto no pasará".