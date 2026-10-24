Jaume Anglada agota las entradas de su concierto en el Teatre Principal de Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantautor mallorquín Jaume Anglada a agotado las entradas del concierto 'Trenta anys després, al Principal' que ofrecerá el sábado 7 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Sala Gran del Teatre Principal de Palma.

Las localidades se agotaron hace una semana, un mes antes de la actuación, convirtiéndose en uno de los espectáculos con mejor acogida desde el inicio de la temporada 2026/2027, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El concierto supone el regreso de Anglada a los escenarios después de más de un año de parón obligado por el atropello que sufrió el verano de 2025. En los últimos días, el artista se ha acercado al teatro para colgar él mismo el cartel de "entradas agotadas".

El cantante y compositor palmesano celebrará tres décadas de trayectoria con un recorrido por sus canciones y algunos de los momentos más destacados de su carrera. Estará acompañado por Sergio Llopis (piano), Teo Salvà (batería), Juan Antonio Torrandell (contrabajo) y Jaume Blázquez (trompeta).

El espectáculo, con una duración aproximada de 90 minutos, se desarrollará en catalán y castellano y es una producción del Grup Trui. Como es habitual en las propuestas del Teatre Principal, el concierto contará con el servicio gratuito de ludoteca Principal Menut, atendido por personal especializado.

"Que un concierto agote las entradas un mes antes de celebrarse dice mucho del cariño que la gente tiene por Jaume Anglada. Es una alegría que su regreso a los escenarios tenga lugar en el Teatre Principal, que es de todos los mallorquines, y que el público responda de esta manera", ha celebrado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.