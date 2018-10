Jerez, Gallardo y Limones defenderán en Madrid la prohibición de las prospecciones en el Mediterráneo

Publicado 11/10/2018 12:43:51 CET

Tania Marí, Sílvia Tur y María José Camps serán quienes defiendan la propuesta para que Formentera tenga un senador propio

PALMA DE MALLORCA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados Miquel Jerez (PP), Miquel Gallardo (MÉS) y Sílvia Limones (PSIB) serán los encargados de defender en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo, cuya tramitación fue vetada por la Mesa el año pasado.

Así lo ha decidido la Junta de Portavoces reunida este jueves, que también ha escogido a Tania Marí (PP), Sílvia Tur (GxF) y María José Camps (PSIB) para defender en Madrid la propuesta para que Formentera tenga un senador propio. La designación deberá ser ratificada el martes por el pleno del Parlament.

PP, PODEMOS Y PI DECIDEN NO REGISTRAR PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS INUNDACIONES

Por otro lado, tanto el PP como el PI, así como Podemos, han decidido no registrar preguntas relacionadas con la catástrofe en Sant Llorenç para el próximo pleno, mientras que Cs no ha descartado realizar alguna pregunta pero en todo caso sería de carácter informativo y no "de crítica".

Tras la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, los grupos parlamentarios de la oposición han manifestado su intención de no "hacer política" con las inundaciones en el levante de Mallorca en la próxima sesión plenaria. "Cuando hay una desgracia no hay política", han indicado desde el PI.