Joan Miralles encabezará la lista de El PI al Congreso con "ilusión" y "energía"

Publicado 14/03/2019 10:56:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Asociación de Alquiler Turístico de Baleares (Habtur), Joan Miralles, quien encabezará la lista de El PI al Congreso en las próximas elecciones generales, ha asegurado que afronta el reto con "ilusión" y "energía".

"Siempre me ha gustado mucho la política y cuando he creído en una cosa he mirado de implicarme al máximo. Creo que hace falta una voz propia en Madrid que defienda los intereses de Baleares y que no esté supeditada a la disciplina de Madrid", ha explicado en rueda de prensa.