John Newman y Rudimental estarán en la Patrona de Palma: ya se conoce el cartel del macroconcierto del 5 de septiembre

PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado a conocer este viernes el cartel del concierto en el marco de las fiestas de la patrona de la Mare de Déu de la Salut, con nombres como John Newman y Rudimental de la escena internacional y Freenipples, Alex Losa, Isaac Indart y Lady Gosya como representantes locales.

La regidora de Participación Ciudadana de Cort, Lourdes Roca, ha informado en rueda de prensa que el concierto será el día 5 de septiembre en el Parc de la Mar. El evento musical volverá a ser de acceso libre y se desarrollará entre las 19.00 horas y las 02.00 horas del 6 de septiembre.

Este año, el segundo que se celebra este concierto, se volverá a cerrar el tráfico el Paseo Marítimo, no se permitirá el acceso con envases de cristal y se instalarán 'food trucks'. Además, se establecerá un lugar para personas con movilidad reducida.

Roca ha recordado que en el concierto del año pasado asistieron más de 32.000 personas y se desenvolvió "sin incidentes" y con "buena convivencia", por lo que ha considerado que fue un "éxito indiscutible" y que el formato "funciona".

Además, ha reivindicado que las fiestas de la Patrona de la Mare de Déu de la Salut "vuelvan a tener el lugar que le corresponde" y que "se arraiguen" en la ciudadanía palmesana, al igual que las fiestas de Sant Sebastià.

Por su parte, el director del Grup Trui, Miki Jaume, ha destacado que "Palma está preparada para grandes eventos musicales" y que el año pasado "se superaron las expectativas". Para este año, ha señalado que no se ha querido repetir el evento, sino que han querido "ir a más para atender a un público mayor".

En este sentido, ha expresado la voluntad de "que Palma esté en el circuito de grandes eventos culturales europeos", pero "sin perder las raíces locales" de la Patrona.