José Vicente Marí repetirá como cabeza de lista del PP al Congreso por Baleares

Archivo - El diputado del PP José Vicente Marí durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). .
Archivo - El diputado del PP José Vicente Marí durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). . - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 20 octubre 2026 19:10
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PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, repetirá como cabeza de lista de los 'populares' al Congreso de los Diputados de Baleares.

Fuentes del partido han confirmado que Marí Bosó ha sido elegido como 'número uno' y optará a revalidar su escaño en la Cámara Baja, donde esta legislatura ha ejercido como portavoz adjunto y de presupuestos.

Por el momento se desconoce quién le acompañará en la lista del PP por Baleares.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dosificando los anuncios de sus candidatos al Congreso y al Senado para las generales del próximo 29 de noviembre. El plazo para registrar las listas ante la junta electorales provinciales finaliza el lunes.

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