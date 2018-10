El joven de 21 años que estafó 38 millones: "Los estafados fuimos nosotros"

Actualizado 23/11/2015 13:12:57 CET

Luis Rodríguez Toubes, un joven que en 2011, con 21 años, presuntamente estafó a un matrimonio mallorquín bienes por valor de 37,9 millones de euros, se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados y, en su declaración, ha subrayado tajante ante el tribunal que "los estafados fuimos nosotros", en relación a su familia y a él. En concreto, la Fiscalía reclama para el procesado un total cuatro años de cárcel.

Tal y como ha puesto de manifiesto durante la vista oral, que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, la pareja supuestamente perjudicada le dijo que "no tenían hijos y que les gustaría que su patrimonio quedara en manos de alguien de su misma cuerda, de su mismo nivel". "Querían donarme sus bienes y me los fueron entregando poco a poco. Son peculiares, no son gente común", ha apuntado.

Sin embargo, la Fiscalía asevera que fue Rodríguez Toubes quien convenció a los afectados de que le compraran dos inmuebles contiguos a la vivienda del matrimonio que en realidad no eran suyos y, a cambio de hacerles un precio ventajoso y encargarse él de la operación ante el banco, le donasen todos sus bienes a fin de aparentar solvencia económica.

Tal y como ha manifestado el acusado, la pareja mostró un interés por ambas fincas para que no se construyera nada en esa zona, por una de las cuales le pagaron 30.000 euros. "Los estafados somos nosotros: nadie compra por 30.000 euros un solar en primera línea", ha remarcado Toubes. En concreto, el solar está ubicado en la Avenida Mediterráneo de S'Estanyol, en Mallorca.

