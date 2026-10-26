La Junta Electoral obliga al Govern a retirar de su web anuncios de Prohens en el Debate de Política General

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral ha obligado al Govern a retirar de su web oficial algunos de los anuncios que la presidenta, Marga Prohens, hizo en el último Debate de Política General en el Parlament, tras una denuncia del PSIB.

Según han informado en un comunicado los socialistas, tras los anuncios en la Cámara de la líder del Ejecutivo, acudieron a la Junta Electoral que entiende que los hechos vulneran el cumplimiento de la ley electoral.

La vicepresidenta segunda de la Cámara y diputada socialista, Mercedes Garrido, ha indicado que la denuncia se ha hecho porque "Prohens se dedicó a realizar anuncios partidistas".

"Prohens no solo utiliza el Debate de Política General y las instituciones de forma partidista, sino que además hace anuncios como ha hecho durante toda la legislatura, y que después ha incumplido. Los anuncios realizados durante el debate parlamentario están prohibidos por la legislación electoral y, además, los incumplirá, como ha estado incumpliendo todos los anuncios que ha hecho durante estos tres años y medio", ha afirmado Garrido.

La diputada ha señalado igualmente que Prohens conoce estas circunstancias y cuáles son los límites de las campañas electorales porque ha participado en muchas. "Le exigimos que cumpla las normas de juego que cumplimos el resto. Si todos nosotros las podemos cumplir, ella más todavía", ha concluido.