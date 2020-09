El jurado del Pop Rock 2020 selecciona a 21 semifinalistas, que actuarán en Es Gremi el 27 de septiembre

PALMA DE MALLORCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado del concurso Pop Rock 2020, formado Ana Espina, Juan Antonio Forés (Pinxo), Mary Paxanga, Marta Terrassa y Xisco Vargas, además del director general de Música y Artes Escénicas del Ayuntamiento de Palma, Miquel Àngel Contreras, han dado a conocer este martes los 21 grupos que han pasado a las semifinales del certamen.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, una vez acabado el periodo de inscripción el pasado 31 de julio, el jurado procedió a la revisión de los inscritos, eliminando candidaturas duplicadas y algunas que renunciaron al proceso.

En total 102 grupos y solistas repartidos en las siguientes categorías: 17 inscritos en la de metal-punk, 14 en la de música urbana y 71 en la de pop-rock.

Con este listado definitivo, durante el mes de agosto los cinco miembros del jurado han escuchado y valorado las canciones presentadas al concurso.

Juan Antonio Forés, miembro del jurado, ha destacado el "intenso trabajo" para escuchar con tranquilidad 204 canciones de estilos muy diferentes, agrupados en tres categorías, pero con propuestas muy diferenciadas.

Según han explicado, para la selección de los semifinalistas el jurado ha valorado cada propuesta con una puntuación del 0 al 10. Todos los miembros del jurado, de diferentes sensibilidades musicales cada uno de ellos, han valorado las propuestas de todas las categorías y han coincidido en que ha habido una gran calidad en las propuestas.

Los 21 semifinalistas, han apuntado, han quedado repartidos por categorías en cuatro de metal-punk, seis de música urbana y 11 de pop-rock.

Los seleccionados presentarán sus propuestas en directo el 27 de septiembre en Es Gremi.

Contreras ha remarcado que una vez más se ha demostrado que la escena musical de las Islas es amplia, variada y de enorme calidad.

De estos 21 semifinalistas, cuatro pasarán a la final que se celebrará día 4 de octubre y podrán optar a otros reconocimientos como el de la mejor canción en catalán o el mejor grupo con más componentes femeninos, entre otros.

GRUPOS SELECCIONADOS

Metal-Punk; Juggernaut, Milana, Psideralica, Taste my sweet revenge.

Urbana: Doctor Zhaska y la Banda Misterio, Julieta Cavalaro, Rumba Katxai, Sofia R., Sr. Bourbon, Tabú.

Pop Rock: Bad Shades, Escorpio, Go cactus, La secta revolucionaria voladora de leonidas Kristoff, Llampuga amb pebres, Model Slaves, Peligro, Salvatge Cor, The Greuge, The indian summer, Vaquer.