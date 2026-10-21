Los juzgados de Baleares recibieron cerca de 48.000 asuntos judiciales nuevos en el segundo trimestre, casi un 5% menos

Archivo - Fachada de la entrada principal a los Juzgados de Avenida Alemania. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tribunales de Baleares registraron cerca de 48.000 demandas entre abril y junio de este año, una cifra que representa casi un 5% menos que en el mismo periodo de este año.

Estos son algunos de los datos extraídos del informe estadístico 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2026', dado a conocer este miércoles por el Consejo General del Podel Judicial.

De esta manera, los juzgados baleares tenían en trámite al inicio de este periodo casi 128.000 asuntos judiciales --lo que implica un crecimiento del 7,1% en un año--, resolvieron aproximadamente 43.000 en estos tres meses --esto es un 19,5% menos-- y acabaron el trimestre rondando los 133.000 --una subida del 13,4%--.

La jurisdicción civil es la que más asuntos acumula en trámite, con algo más de 78.000 --un 8,2% más--; seguido de la penal, con cerca de 37.000 --26,6% más--; la social, con más de 10.000 --19,9% más--; y por último se encuentra la contencioso-administrativa, que supera los 7.000 --3,5% más--.

En total, los jueces baleares emitieron cerca de 11.000 sentencias --un 19,7% menos--, más de 23.000 autos --15,9% menos-- y más de 8.000 decretos --un 23% menos--.

La media de asuntos ingresados por órgano judicial ha bajado desde los 458,95 en 2025 a los 424,38 en 2026, al igual que lo ha hecho la media de asuntos resueltos por tribunal del 487,78 de 2025 al 382,28 de 2026.

De esta manera, la tasa de resolución --la proporción de los asuntos resueltos respecto de los ingresados-- de los tribunales baleares es del 0,9, algo que la sitúa entre las más bajas de España al compartir esta cifra con Canarias y Murcia. La media en España es del 0,96.

En cuanto a la tasa de sentencia --las sentencias emitidas respecto de los asuntos resueltos-- ronda el 0,25, que está en la media nacional de España.

La tasa de congestión de los juzgados de Baleares, que es la ratio de asuntos pendientes de inicio junto con los ingresados en relación con los asuntos resueltos, marca un 4,1, que supera la media de España --en el 3,62-- y es la tercera más alta por detrás de Murcia --4,93-- y Castilla-La Mancha --4,7--.

Aún así, esto deja la tasa de litigiosidad --los asuntos registrados por cada 1.000 habitantes-- por debajo de la media de España, con un 38,03 en Baleares frente al 39,35 en el conjunto de España.

En el conjunto de España, los órganos judiciales registraron durante el segundo trimestre de este año más de 1,9 millones de nuevos asuntos, un número muy similar al de hace un año al representar un descenso del 0,6 por ciento.

Esta reducción obedece al descenso registrado en el orden Civil --en el que la entrada de asuntos cayó un 3,7 por ciento--, ya que entre los pasados 1 de abril y 30 de junio el resto de los órdenes jurisdiccionales recibieron un mayor número de asuntos que en el mismo periodo del año anterior.

Los datos también muestran un descenso interanual del 9,9% del número de asuntos resueltos, que sumaron casi 1,85 millones y un incremento del 3,4% de la pendencia, puesto que cerca de 4,86 millones de asuntos que quedaron pendientes al final del periodo.