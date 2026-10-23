El lado más solidario de Coca-Cola en Baleares: sus empleados participarán en acciones de protección social y animal

Empleados de Coca-Cola participarán en la III Semana del Voluntariado en Baleares - COCA-COLA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Empleados de Coca-Cola en Baleares participarán próximamente en la III Semana del Voluntariado, que incluirá iniciativas de protección animal, inclusión de personas con discapacidad y colectivos en situación de vulnerabilidad en Mallorca, Menorca y Eivissa.

La acción forma parte de 'La Magia de Coca-Cola', el programa de voluntariado corporativo de Coca-Cola Europacific Partners a través del cual los empleados pueden dedicar hasta dos jornadas laborales remuneradas al año a iniciativas que contribuyen al bienestar social, el cuidado del entorno y el fortalecimiento de las comunidades locales.

Solo en 2025, los empleados de CCEP dedicaron más de 7.200 horas a acciones de voluntariado, mientras que desde 2019 la cifra acumulada supera las 46.000 horas.

Según ha informado la empresa en un comunicado, los trabajadores de Islas Baleares participarán en distintas actividades adaptadas a las necesidades del territorio, centradas en aspectos del ámbito de la inclusión social como el acompañamiento a personas en proceso de reinserción y vulnerabilidad, la mejora y adecuación comunitaria de espacios y el bienestar y protección animal.

"La Semana del Voluntariado refleja cómo entendemos nuestro papel en las comunidades donde estamos presentes. Gracias al compromiso de nuestros empleados y a la colaboración con fundaciones y ONG locales podemos apoyar iniciativas que generan impacto en las personas, en el entorno y en las localidades", ha dicho el responsable de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de CCEP Iberia en Baleares, Gabriel Mulet.

"Creemos que las mejores transformaciones comienzan cerca de casa, donde vivimos y trabajamos, y se construyen junto a quienes conocen las necesidades del territorio", ha añadido.

INCLUSIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN ANIMAL

En el ámbito de la inclusión social y la atención a personas en situación de vulnerabilidad, los empleados de la compañía colaborarán estrechamente con Projecte Home. En Mallorca, voluntarios de CCEP y personas usuarias del centro de Palma trabajarán en equipo en la construcción de un jardín vertical mediante el reciclaje de palets, creando un espacio de convivencia más agradable y acogedor para quienes acuden diariamente a las instalaciones.

En esta línea de fomento de la autonomía y bienestar, en Menorca se impulsará la puesta en marcha de un huerto terapéutico urbano, también de la mano de Projecte Home. En esta actividad, los voluntarios colaboran en el montaje de la estructura, la preparación del espacio y las primeras siembras.

En Eivissa, la empresa extenderá su acción solidaria hacia el cuidado y la protección animal de la mano del Centro de Protección Animal de Sa Coma, servicio gestionado por el Ayuntamiento de la ciudad.

Durante la jornada, los empleados colaborarán en tareas de acompañamiento, paseo, juego y socialización de los perros acogidos en el centro, contribuyendo a su bienestar físico y emocional, reduciendo el estrés derivado de su estancia en el refugio y facilitando su proceso de cara a una futura adopción.

BALEARES, "PARTE FUNDAMENTAL" DE LA COMPAÑIA

Baleares, ha destacado la empresa, es una "parte fundamental" de su huella territorial. La compañía mantiene una "estrecha vinculación" con el territorio a través de su actividad económica, sus clientes, proveedores y empleados.

Ese compromiso con el territorio se extiende también mediante iniciativas como GIRA Mujeres, GIRA Jóvenes, Mares Circulares, Hostelería #PorElClima y acciones de voluntariado que buscan generar un impacto positivo en las comunidades locales.

La actividad de Coca-Cola en el archipiélago genera un valor añadido de 276 millones de euros a la economía balear y contribuye al mantenimiento de más de 4.400 empleos directos e indirectos a lo largo de toda su cadena de valor y distribución.