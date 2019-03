Lafuente pide al Govern que se posicione sobre los "pseudo-referéndums" y Tur dice que al PP "le da miedo la democracia"

Publicado 12/03/2019 11:30:10 CET

El PP advierte al Govern de que al "no hacer nada" dan "alas" a la "hoja de ruta" que ha hecho "tanto daño" en Cataluña

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha pedido este martes al Govern que se posicione sobre las consultas organizadas en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ayuntamientos de Baleares, que ha calificado de "pseudo-referéndums", a lo que la consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, ha contestado que a los 'populares' les da "miedo la democracia".

El debate se ha producido en el marco de una pregunta del PP durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament. El diputado ha asegurado que estas consultas populares se han planteado "sin garantía democrática ni legitimidad" y ha criticado que se hagan "en espacios públicos pagados con el dinero de todos los ciudadanos".

Lafuente ha avisado al Govern que "al no hacer nada dan alas a la hoja de ruta" que "de manera tan irresponsable" ha "hecho daño a la sociedad" en Cataluña. Además, ha advertido al PSIB que "lo fácil es no hacer nada" para que "no se enfaden los socios separatistas de su Govern y promuevan un referéndum de autodeterminación en 2030" en Baleares.

"No le pedimos ninguna prohibición, sólo que diga bien claro que no le parece positivo que se utilicen espacios públicos para hacer consultas ilegales", ha concluido el diputado 'popular'.

A esto, Tur ha contestado preguntando a Lafuente si "de verdad se piensa" que el Govern le dirá "a la UIB lo que debe hacer". "La UIB es autónoma, es soberana", ha subrayado. Del mismo modo, la consellera ha rechazado "hacer de guardias civiles o de policías de los ayuntamientos" que quieran organizar consultas, porque también son "soberanos".

"¿Por qué les da miedo que la ciudadanía opine, que vote, que se concentre, que es la esencia de la democracia?", ha cuestionado Tur, que ha manifestado que tiene "la sensación" de que el PP quiere "implantar el orden preconstitucional".