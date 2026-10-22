Licitan la redacción del proyecto de una promoción de más de 68 viviendas para alquiler asequible en Palma

Esquina Carrer Tres-cents Vuitanta-sis y Carrer. D'Ignasi Ferretjans. - CASA47

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el anuncio de licitación de la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 68 viviendas para alquiler asequible en Palma.

En concreto, según la información publicada en el BOE, se trata de una promoción en la calle Ignasi Ferretjans, en la zona Son Oliva-Arxiduc, de la capital balear con un presupuesto base de licitación de 494.868 euros.

El objeto del contrato, que promueve Casa 47, está constituido por los trabajos de redacción del proyecto básico y trabajos complementarios y el proyecto de ejecución y trabajos complementarios de la promoción referida.

Según el pliego, aunque el número máximo de viviendas es de 43, según lo regulado por ley, este número podrá aumentar con la condición de que las viviendas que resulten tengan la condición de viviendas de precio limitado.

En base a lo anterior, el pliego insta a conseguir el mayor número de viviendas posible, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo dispuesto en normativa, considerándose que el mínimo número de viviendas que deberá alcanzarse conforme a los criterios establecidos será de 68 unidades.

El programa contempla viviendas de uno, dos y tres dormitorios de no más de 90 metros cuadrados con al menos el 4 por de ellas adaptadas a personas con discapacidad.