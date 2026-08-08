Llegan cuatro pateras a Baleares, tres de ellas a Formentera, con 55 personas a bordo

Archivo - Salvamento Marítimo rescata una patera en aguas próximas a la isla de Lanzarote- SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55 personas migrantes han llegado este sábado en cuatro pateras a las costas de Baleares, tres de ellas a Formentera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 01.00 horas se ha interceptado a ocho personas de origen magrebí en el camino de s'Estufador, en Formentera.

Más tarde, a las 02.45 horas se ha interceptado a 22 personas de origen subsahariano en las inmediaciones de Cabrera.

El tercer incidente ha ocurridoa las 06.00 horas, cuando se ha interceptado a 12 personas de origen magrebí en el Hotel Riu Palace, en La Mola (Formentera).

Después, a las 09.00 horas se ha intercpetado a 13 personas de origen magrebí, en el camino de s'Estufador, en Formentera.