Lucía Muñoz encabezará la candidatura de Podemos al Congreso por Baleares

Archivo - La concejal del Ayuntamiento de Palma, Lucia Muñoz Dalda, durante la jornada ‘Primavera de lucha, primavera de esperanza’, en el Círculo de Bellas Artes, a 12 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos en Baleares y regidora en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, encabezará la candidatura de la formación morada al Congreso por el archipiélago en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Muñoz es secretaria de vivienda de Podemos, participó en la Global Sumud Flotilla de apoyo a Gaza y ya fue diputada en la Cámara Baja, ha destacado el partido en un comunicado.

A principios del pasado septiembre anunció que se presentaba a las primarias de la formación para encabezar, de nuevo, la candidatura al Ayuntamiento de Palma en los comicios municipales previstos para mayo de 2027.

LAS LISTAS DE PODEMOS

La lista de la candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, por Madrid tendrá al dirigente del partido Tito Morano como número dos y también figuran en los primeros puestos la exasesora Dina Bousselham y el exdiputado en la Asamblea de Madrid Serigne Mbayé.

Según ha informado la formación, la activista trans e integrante de la ejecutiva estatal de Podemos, Mar Cambrollé, encabezará la lista por Sevilla. La coordinadora de Podemos de la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, ocupará el primer puesto de la candidatura Compromís-Frente Valenciano en la circunscripción de Alicante.

También formarán parte de la lista de Irene Montero la activista de los derechos LGTBI Boti García Rodrigo, que fue también directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI con la exministra de igualdad, y Simón de la Riva, educador infantil y miembro de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

En Cataluña el referente de la formación será la edil en el Ayuntamiento de Sabadell Alejandra Sandoval que irá en el puesto número seis como independiente enlas listas de ERC en circunscripción de Barcelona, en virtud del acuerdo alcanzado entre 'morados' y republicanos. Manuel Pravia, portavoz y delegado del Sindicato de Estibadores en Avilés, será el número uno por Asturias.