Luz verde al plan para invertir 16 millones de euros para mejorar los polígonos industriales de Baleares - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la Industria, reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha dado el visto bueno al Plan Autonómico para la Mejora de la Competitividad de las Áreas Industriales, que prevé una inversión de 16 millones de euros en cuatro años para la mejora de los polígonos industriales de Baleares.

Este informe favorable permitirá al conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, aprobar el documento, según ha informado la Conselleria en un comunicado. Para 2027 la dotación prevista es de dos millones de euros.

Durante la reunión también se ha explicado en qué punto se encuentra la elaboración del decreto que concretará cómo debe aplicarse la ley de gestión y modernización de las áreas de promoción industrial y se ha abordado la preparación de los programas de ayuda a la industria para los años 2027 y 2028.

El Consell de la Industria es un órgano de consulta y asesoramiento en materia de política industrial. En él están representados la administración autonómica, los consells insulares, los ayuntamientos, las patronales CAEB y Pimeb, las organizaciones sindicales, las asociaciones del sector industrial, los colegios profesionales de ingeniería industrial, la Universitat de les Illes Balears y las entidades de protección del medio ambiente.