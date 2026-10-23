Mallorca es la isla con la temporada más larga y menos precariedad estacional de Baleares, según el CES

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, recibe al Consejo Económico y Social de las Illes Balears con motivo de la presentación de la Memoria 2025 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Memoria sobre la economía, el trabajo y la sociedad de Baleares de 2025, elaborada por el Consejo Económico y Social (CES), subraya que Mallorca es la isla con la temporada más larga y menos precariedad estacional.

Se trata de una de las conclusiones de la Memoria, que ha sido presentada este viernes en el Consell de Mallorca, según han señalado el CES y la institución insular en sendas notas de prensa.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha recibido a una delegación de CES, encabezada por su presidente, Francesc Fiol, quien ha entregado a la institución la Memoria.

Galmés ha expresado su reconocimiento por el trabajo que desarrolla el CES y ha subrayado "el valor de contar con análisis rigurosos que permitan orientar las políticas públicas y contribuir a mejorar el bienestar de la ciudadanía de Mallorca".

El análisis señala que Mallorca es la isla con la temporada turística más larga y, por tanto, con un menor impacto de la estacionalidad. En concreto, tiene el índice de estacionalidad más bajo de las Islas, con un 26,8% de variación entre julio y diciembre.

En el caso de Menorca, este índice es del 48,5% y, en el de Eivissa y Formentera, del 78,6% y el 153,8%, respectivamente.

En cuanto al número de afiliaciones a la Seguridad Social, Mallorca registró 461.004 afiliados en 2025, un 2,6% más que en 2024 y el crecimiento más alto del archipiélago.

Asimismo, el turismo en Mallorca creció a un ritmo moderado en 2025 hasta alcanzar 13,6 millones de visitantes. En concreto, el crecimiento del número de turistas fue del 1,5% en comparación con 2024.

El gasto turístico fue el más alto de Baleares en términos absolutos, con 16.876 millones de euros, lo que supone un 4,4% más que el año anterior, y un gasto por persona de 1.242 euros, un 2,8% más. El gasto por persona y día fue de 195 euros, con un incremento del 4,2%.

La Memoria indica también que las pernoctaciones llegaron a las 86,5 millones y la estancia media se situó en 6,4 días. Además, el 86,4% de los turistas fueron internacionales.

En comparación con las islas más pequeñas, Mallorca tiene una sobrecarga de población "más moderada" durante los meses de verano. En concreto, en agosto de 2025 el indicador de presión humana llegó a 1.454.854 personas, un 49,8% más que la población censada.

El de Mallorca es el porcentaje más bajo de todas las islas, puesto en Formentera llegó al 189,9%, en Menorca al 112,9% y en Eivissa al 81%.

Durante la presentación también se ha puesto sobre la mesa que Mallorca concentró el 78,1% del valor añadido bruto (VAB) de las Islas y registró el crecimiento más alto de este indicador, con un 3,2%, por encima de Pitiusas (2,9%) y Menorca (2,2%).

La Memoria también refleja la evolución de los precios de venta y alquiler de vivienda, con datos globales de las cuatro islas. El precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en Baleares fue en 2025 de 402,4 euros, más del doble que en el conjunto del Estado.

El archipiélago es también la comunidad con el índice de precio de vivienda de alquiler más elevado del país, según los últimos datos disponibles.

Así, el esfuerzo para comprar una vivienda en las Islas es de 61,4 años de renta. También destaca que el 23% de las compraventas en Baleares son de no residentes.

Por otro lado, según la Memoria del CES, la población de Malloca llegó en 2025 a los 971.068 habitantes, un 1,4% más que el año anterior. El 21,2% de la población es extranjera y otro 28,4%, nacida en el extranjero.

ABANDONO ESCOLAR

Mallorca es la isla con el abandono prematuro de los estudios más elevado del archipiélago y, en consecuencia, con más retos de futuro en este sentido, según el CES.

Concretamente, el porcentaje de alumnos que está matriculado en el curso que le corresponde a los 15 años es del 72%, por debajo de Menorca (81,4%), y las Pitiusas (74,1%).

En el ámbito global, Baleares registró el año pasado una tasa de abandono escolar temprano superior a la media estatal: un 15,2% frente al 12,8% del conjunto de España.

Por otra parte, el uso del catalán en los exámenes de la selectividad en Mallorca es del 65,5%, una cifra superior a la de Eivissa y Formentera (46,9%).

Finalmente, la Memoria indica que Mallorca es la isla con un menor porcentaje de recogida selectiva, con solo el 27,6% de todos los residuos.

La isla genera 1,41 kilos de residuos por persona y día, según los últimos datos disponibles de 2024, por encima de la cifra registrada en Menorca (1,12) y similar a la de Eivissa (1,49).

En cuanto a la energía, Mallorca concentra el 88% de la producción eléctrica de las Islas, con superávit respecto a su demanda. En 2025, la producción aumentó un 3,5% y la demanda, un 4%. Así, la isla mayor mantiene su papel de centro energético del archipiélago.