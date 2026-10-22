Mallorca permitirá diez días de caza de becadas con escopeta y perro de muestra en sus fincas públicas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca permitirá diez días de caza de becadas con escopeta y perro de muestra en sus fincas públicas durante la temporada 2026-2027.

La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), establece la necesidad de inscribirse de forma previa para después participar en la adjudicación de plazas por sorteo.

El primer periodo de inscripción se abrirá el 28 de octubre y se cerrará el 3 de noviembre de 2026, según ha informado la institución insular en un comunicado. El sorteo de las jornadas de caza de becadas será los días 12, 19 y 26 de noviembre.

Más adelante se abrirán dos periodos más de inscripción, del 18 al 24 de noviembre, para las jornadas de diciembre, y del 23 al 29 de diciembre, para las jornadas de enero y febrero de 2027.

Las personas interesadas podrán seleccionar las jornadas en que quieran participar, mientras que el Servicio de Caza asignará la finca en función de las plazas disponibles y de las necesidades de organización. Se podrá participar individualmente o con un cazador acompañante.

Una vez hecho cada sorteo, el Servicio de Caza contactará con las personas adjudicatarias, que dispondrán de un plazo máximo de un día para aceptar la plaza o renunciar. Las renuncias se cubrirán siguiendo la orden resultante del sorteo.

Ambas modalidades se desarrollarán bajo la supervisión de los agentes de medio ambiente del Consell de Mallorca. Los participantes tendrán que disponer de la documentación de caza en vigor, seguir las instrucciones de los agentes y comunicar las capturas efectuadas, con el objetivo de facilitar la gestión y el seguimiento de la actividad cinegética a las fincas públicas.

La regulación también prevé recuperar la caza tradicional de zorzales con 'filats a coll' en la finca pública de Tossals Verds. Para hacerlo, se rehabilitarán al menos seis collados, hasta un máximo previsto de doce, con especial atención en los que son históricos con topónimo.

La participación en esta modalidad se canalizará a través de las asociaciones de caza con 'filats a coll' integrantes del Consejo de Caza, que gestionarán los turnos entre sus socios. Estas entidades colaborarán en la localización, preparación, limpieza y mantenimiento de los collados.