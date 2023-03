Mallorca se presenta como una "isla de película" apelando a la industria audiovisual en la ITB de Berlín

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mallorca se ha promocionado este martes como una "isla de película", apelando a la importancia de la industria audiovisual para la transición sostenible, en la feria turística ITB de Berlín.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha expuesto los ejes de la estrategia de sostenibilidad en la isla para "acelerar la transición hacia un modelo de mayor valor y menor volumen" que "satisfaga a visitantes y residentes".

Precisamente, uno de los pilares de la estrategia es la diversificación con productos prioritarios como el deportivo, naturaleza y MICE. En este contexto, Cladera ha destacado el auge de la industria audiovisual como sector estratégico para modernizar y diversificar la economía de la isla.

Así, las pantallas "se están convirtiendo no sólo en un gran escaparate y altavoz para mostrar Mallorca al mundo sino que ayuda a dinamizar el sector audiovisual local, los creadores, los productores y los artistas", ha declarado.

De este modo, el Consell ha defendido que Mallorca "ofrece una variedad de localizaciones incalculables y cuenta con el talento de grandes profesionales en toda la cadena de valor del sector".

"La industria nacional e internacional lo sabe y, por eso, grandes producciones ya han elegido nuestra isla para rodar sus proyectos", ha añadido la presidenta, recordando que títulos como 'The Crown', 'Husle', 'Me before you' o la futura serie de Paramount 'Lioness' se han rodado en la isla.

Además, ha resaltado el proyecto Mallorca Green Film Shooting para fomentar las prácticas sostenibles en los rodajes a través de la circularidad y el respeto por el medio ambiente.

Además, el Consell de Mallorca destina más de 2 millones de euros al año a ayudas para el sector audiovisual, que incluyen subvenciones, premios y patrocinios a largometrajes, series y grandes eventos audiovisuales; apoyo a coproducciones minoritarias; el impulso de proyectos en fase de desarrollo o premios de cortometrajes.

Entre los resultados generados de forma más reciente por estas iniciativas, el Consell ha destacado Mallorca Soul, fruto de un proyecto iniciado en 2021 con la convocatoria de un concurso de ideas para impulsar y coproducir una serie de cortometrajes de ficción para promocionar Mallorca como localización de rodajes. El resultado es una colección de seis cortos con historias que exploran Mallorca a través de la mirada de varios cineastas.

Por otra parte, Cladera ha invitado a todos los asistentes a la presentación de la ITB a participar en la II Cumbre de Destinos Sostenibles, el 30 y 31 de marzo en Palma. Es la segunda edición de un encuentro organizado en colaboración con la Organización Mundial del Turismo que reunirá a los principales expertos internacionales en la materia.