Los mallorquines Bay City Killers publican su nuevo disco el próximo viernes

Publicado 18/01/2020 11:15:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los mallorquines Bay City Killers publican el próximo viernes, 24 de enero, 'Delivery of goods' su nuevo disco, el segundo tras 'The Distance'.

El grupo nació en 2014 y en la actualidad está compuesto por José Serrano (voz y guitarra), Vicenç Bibiloni (bajo), David Caro (guitarra y coros), Xavi Hernaiz (guitarra) y Eric Barjacoba (batería).

'Delivery of goods' está producido por Eric Fuentes (cantante y compositor de The Unfinished Sympathy y productor de Cala Vento).

La grabación tuvo lugar en febrero de 2019 en el estudio Ca'n Puc produccions de Palma de Mallorca con el ingeniero de sonido Enric Hernaiz y la mezcla y máster final del disco con los hermanos Santi y Víctor Garcia de Ultramarinos Costa Brava (Girona).

Según han explicado en un comunicado, la banda se siente "muy orgullosa" de poder trabajar con todos ellos, ya que por su "experiencia e influencias" han conseguido "el sonido" que "andaban buscando para este nuevo álbum".

El disco incluye 11 canciones: 'Blue Roses In a Jar', 'Wild Side Stories'; 'Carry On Wild', 'Beast From Nowhere', 'The Hole', 'Trees Of Melvin', 'Reflections', 'Unbroken', 'Frames Of Your Shade', 'Childhood Dreams' y 'Burn This City'.