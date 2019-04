Los mallorquines Inumbra presentan 'Letargo', su primer disco, este viernes en Espai Xocolat

Publicado 02/04/2019 17:08:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los mallorquines Inumbra presentan este viernes, 5 de abril, 'Letargo', su primer disco (EP), a partir de las 20.30 horas en Espai Xocolat (Palma). Tocan rock acústico envolvente y melancólico.

El duo acústico está formado por el guitarrista Javier Olivencia (Deadwood Tree) y por el cantante y también guitarrista, Emilio Higinio (Loud).

'Letargo', publicado a principios de octubre de 2018, contiene cinco temas 'Aqualung', 'Upside Down', 'Letargo', 'Autómata' y 'Don't Cast Your Spell on Me'.