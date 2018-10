Maroto declara en Ibiza que la renuncia de Rajoy es "un gesto de grandeza"

Publicado 15/06/2018 20:10:21 CET

Company critica la "parálisis" del Govern

IBIZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha declarado en Ibiza que la renuncia de Mariano Rajoy a su escaño en el Congreso es un "gesto de grandeza".

"En nombre de toda la dirección y de muchísimos militantes y simpatizantes y de muchos españoles de bien, aunque no le hayan votado, decir que lo que ha hecho es un gesto de grandeza que no tiene precedentes en la política nacional y que a un político de Estado se le mide por decisiones tan difíciles como las que ha tomado en su vida personal y política en las últimas semanas", ha manifestado el 'popular'.

Para Maroto, "se va un grande de la política" y se va con la cabeza "bien alta", reconociendo que en el partido todos tienen una tarea de futuro pendiente en estas próximas semanas.

El GOBIERNO DE SÁNCHEZ: GESTOS Y POSTURAS

El vicesecretario también ha declarado que, tras dos semanas, el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo conocido por "los gestos y las posturas". "Los pensionistas no comen de los gestos y los desempleados no encuentran trabajo con los gestos. La política está bien que tenga gestos, pero necesita acciones, un plan de Gobierno, salir a la calle, trabajar y alcanzar acuerdos para cambiar las cosas. De momento hay mucha foto y mucha pose, mucha declaración, algunos cambios que duran sólo seis días y poca cosa más", ha manifestado ante los medios.

Maroto ha pedido a Sánchez que se plantee que gobernar es "mucho más serio" que hablar y opinar y es "mucho más complicado" que hacerse fotos o declaraciones.

Asimismo, ha exigido al socialista que no se lleve a su Gobierno lo "peor de Baleares que son las formas" del Govern. "Hay muchas cosas que exportar, mucha riqueza. Entre otras cosas, la pluralidad y diversidad de esta Comunidad Autónoma, pero el modelo de lo que ha significado el PSOE en Baleares es justo lo único que no se debe exportar", ha considerado.

Sobre la posible candidatura de José Ramón Bauzá para presidir el partido, Maroto ha reiterado que los miembros de la dirección nacional van a mantener su "neutralidad" de cara a los diversos candidatos. También ha afirmado que "se puede hacer algo más después de ver cómo el PSOE alcanza el Gobierno y entra por la puerta de atrás sin ganar unas elecciones".

"Se pueden renovar los equipos y plantear un proyecto regenerador. Hay que elegir a los mejores, juntos", ha reiterado.

VALORACIÓN DEL CASO NÓOS

El 'popular' también ha valorado lo acontecido con el caso Nóos, asegurando que "la Justicia no debe entender de apellidos y todos por igual deben responder ante la Ley, sea quien sea esa persona".

Maroto ha explicado que contra comportamientos "no adecuados" sólo pide que no se hagan diferencias en las siglas de una formación y "cuando haya un caso en el propio partido, no tratar de escurrir el bulto y mirar hacia otro lado".

"La corrupción sólo debe tener una respuesta y es tolerancia cero", aunque "una Justicia que no es rápida, no es justa y es necesario que para casos futuros haya sentencias mucho más rápidas", ha concluido.

El vicesecretario ha mostrado en Ibiza el respaldo del PP nacional al partido en Baleares y ha declarado que en su formación no quieren que los residentes vivan con el "no", la prohibición y la imposición y temen que ese modelo pueda ser el que inspire a Sánchez. "Sería una mala noticia que ya es conocida en Baleares, una muy mala noticia para el conjunto de los españoles".

COMPANY CRITICA LA "PARÁLISIS" DEL GOVERN

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha denunciado por su parte la "parálisis, el no es no o las políticas de imponer y prohibir" del Govern de Francina Armengol, algo que el PP debe cambiar con un gobierno que dice "sí es sí" a todo lo que son políticas de gestión y a todo lo que sea "bueno" para Baleares.

"Se habla mucho de que existe un problema de vivienda, pero qué ha hecho el Consell Insular para ayudar a que haya más viviendas. No han hecho nada", ha criticado Company.

"Es de vergüenza. Han pasado tres años y es un Govern que no sabe gestionar y que se va a hacer comedia a Madrid a decir que quieren más dinero cuando no son capaces de invertir los que tienen", ha concluido.