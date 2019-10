Marta Díaz afirma que no es la responsable de la dimisión de Vicent Torres como secretario general de la FSE

Publicado 08/10/2019 14:42:29 CET

"Son gastos de representación, lo hacen todos los políticos", ha declarado

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta segunda del Consell de Ibiza, Marta Díaz, ha asegurado este martes que ella no es responsable de la dimisión del hasta ahora secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE), Vicent Torres, quien dio a conocer este lunes su renuncia en rueda de prensa tras conocer la decisión de Díaz de no dimitir, a pesar de que ya había anunciado su cese el pasado viernes.

Díaz ha lamentado la "campaña de desprestigio" que los medios de comunicación han puesto en marcha sobre su trabajo y sobre su persona, tras verse implicada en el supuesto uso fraudulento de una tarjeta del Consell de Ibiza cuando formaba parte del equipo de gobierno insular.

La exvicepresidenta segunda del Consell de Ibiza ha subrayado, en declaraciones al programa Els Dematins de IB3 Televisió recogidas por Europa Press, que decidió dimitir en un primer momento porque estaba "en shock" y le aconsejaron "que era mejor dimitir". No obstante, ahora subraya que no va a presentar su renuncia porque asegura no haber cometido "ninguna irregularidad" y que va a demostrar su inocencia.

Díaz también ha afirmado que no es culpable de la situación actual, ni de la dimisión de Torres. "Yo no he buscado este escenario y no soy la responsable de las decisiones de otras personas", ha manifestado. Sin embargo, no ha negado los gastos que efectuó durante su mandato y ha sostenido que "son gastos de representación y, de hecho, lo hacen todos los políticos".

Desde la FSE reclaman a Marta Díaz su acta de consellera y, en caso contrario, se iniciará su expediente reglamentario según los estatutos del partido. También ha sido cesada de los cargos orgánicos de la formación.