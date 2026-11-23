Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, atiende a los medios - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha cargado contra la Delegación del Gobierno en Baleares por recurrir la adecuación salarial de la Policía Local y solicitar medidas cautelares para suspender su aplicación.

Martínez ha lementado que, mientras el Ayuntamiento está haciendo un "importante esfuerzo" para reforzar los recursos humanos y materiales de la Policía Local, mejorar sus condiciones laborales y aumentar su presencia en las calles, el Gobierno central intente frenar judicialmente una mejora salarial impulsada para reconocer la labor de los agentes.

"Pedro Sánchez y Delegación del Gobierno van en contra de nuestros policías locales, pero van en contra de lo más importante, la seguridad de Palma", ha criticado el alcalde, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En este sentido, el primer regidor de Cort ha recordado que el equipo de gobierno ha incrementado los recursos destinados a seguridad ciudadana, con el mayor presupuesto de la historia, destinando uno de cada cuatro euros municipales a esta materia.

Además, ha destacado que Palma acabará la legislatura con más de 300 policías adicionales, "que permitirán reforzar la presencia policial en los barrios, con patrullas fijas, a pie y recursos que hasta ahora no había tenido la Policía Local".

Asimismo, ha acusado a la Delegación de Gobierno de "abandonar sus responsabilidades, trasladando una presión añadida a los agentes, que deben hacer frente a situaciones que no son de su competencia".

El alcalde ha enmarcado esta actuación en el "abandono" que, a su juicio, sufre Palma por parte del Gobierno de España y ha puesto de ejemplo Son Busquets, pendiente desde hace años de un proyecto "que permita dotar a la zona de zonas verdes, equipamientos, proteger parte de su patrimonio y, sobre todo, generar vivienda asequible para los palmesanos".

El primer regidor de Cort ha reiterado que el Ayuntamiento está haciendo "un esfuerzo sin precedentes" para reforzar la seguridad, mejorar las condiciones de sus policías y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Delegación "van en contra de los policías locales y de la seguridad de Palma".