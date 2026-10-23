Participantes de Blau Hotels. - FEHM

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 trabajadores de 30 empresas hoteleras participarán este domingo en la carrera contra el cáncer de Palma y se suman así al tercer desafío de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca 'En marcha contra el cáncer' en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares (AECC).

Las inscripciones de los equipos permitirán recaudar más de 13.000 euros, destinados a apoyar la lucha contra el cáncer, y consolidan una iniciativa que cumple ya su tercera edición consecutiva movilizando a las empresas y, especialmente, a sus trabajadores.

Según ha indicado la FEHM en un comunicado, Meliá, con 172 participantes; RIU, con 161; Universal Hotels, con 85; BLAU, con 82, y Barceló Hotel Group, con 70, encabezan este año la participación. A continuación se sitúan Mallorca Villamil, con 59; Zafiro Hotels, con 48; Protur Hotels, con 33, y Arabella Hospitality, con 32.

También se han sumado equipos de AC Hotels, Amic Hotels, Antigua Palma, Fergus Hotels, Hesperia Mallorca, Hipotels, HM Hotels, Hotel Isla Mallorca, Hotel Negresco, Hotel Saratoga, Iberostar, JS Hotels, MAC Hotels, Hospes Maricel, MarSenses Hotels & Homes, Summum Hotel Group, THB Hotels, Grupotel y la propia FEHM, entre otros participantes de esta tercera edición.

La FEHM ha agradecido a los trabajadores que este domingo volverán a vestir la camiseta del desafío, así como a las empresas que han promovido la participación entre sus equipos.

En las dos primeras ediciones participaron 2.443 profesionales de 36 compañías hoteleras, que contribuyeron a recaudar más de 28.000 euros para la investigación y la lucha contra el cáncer. Con la convocatoria de este domingo, el Desafío FEHM habrá movilizado ya a más de 3.400 profesionales y superará los 41.000 euros recaudados en sus tres ediciones.

El tercer Desafío FEHM forma parte de la carrera 'En Marcha contra el Cáncer', que se desarrollará en Palma con salida y llegada en la avenida Antoni Maura. La jornada comenzará a las 09.30 horas con la Carrera Open de ocho kilómetros, que completará dos vueltas al circuito.

A continuación tendrán lugar las diferentes categorías infantiles no competitivas y, a las 11.30 horas, arrancará la Caminata Popular de cuatro kilómetros, también con salida y llegada en Antoni Maura.