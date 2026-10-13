Más de 2.000 equipos de fútbol base de Baleares llevarán brazaletes contra el bullying y el racismo - CAIB

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los capitanes de más de 2.000 equipos de fútbol base de Baleares llevarán esta temporada brazaletes contra el bullying y el racismo para reforzar la prevención y la sensibilización frente a la violencia y el acoso en el deporte del archipiélago.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado en un comunicado que se trata de una iniciativa de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), LaLiga y la plataforma EIVO, que este martes en un acto en Madrid han entregado los distintivos que lucirán los capitanes de los equipos de las Islas durante la temporada.

La acción se enmarca en la estrategia LaLiga VS, el proyecto con el que la patronal futbolística "promueve el respeto y combate el odio, la discriminación y la violencia en todas las categorías de este deporte".

En este caso, la alianza cuenta además con el impulso tecnológico de EIVO, que integrará los contenidos de sensibilización en sus retransmisiones para hacer llegar estos valores a las familias y aficionados.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha destacado que el deporte base es una de las herramientas educativas "más potentes" de la sociedad, y ha señalado que en los campos "no hay lugar para el racismo, el acoso ni ningún tipo de violencia".

"Con estos más de 2.000 brazaletes, los capitanes no solo liderarán a sus equipos en lo deportivo, sino que se convertirán en referentes de respeto, tolerancia y convivencia para miles de niños, jóvenes y familias", ha añadido.

El director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, José Antonio Montero, ha señalado que "el fútbol base es un espacio esencial para educar en valores y construir entornos seguros". Asimismo, ha apuntado que el respeto, la convivencia y el rechazo a cualquier forma de violencia "deben estar presentes dentro y fuera del terreno de juego".

Con esta entrega, los capitanes de más de 2.000 equipos del fútbol balear lucirán semanalmente el brazalete "como un símbolo de responsabilidad y un llamado unánime al juego limpio y al respeto dentro y fuera del terreno de juego".