Más de 450 personas asisten a la presentación de Juan Antonio Amengual como candidato del PP a la alcaldía de Calvià

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 450 personas han asistido este viernes a la presentación de Juan Antonio Amengual como candidato del PP a la alcaldía de Calvià, en un acto en el Casal de Paguera, que ha contado con la presencia de la presidenta de los 'populares' de Baleares y candidata al Govern, Marga Prohens, y del presidente insular del Partido y candidato al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

En nota de prensa, el PP ha informado que este viernes tarde, en el Casal de Paguera, ha tenido lugar la presentación de Juan Antonio Amengual como candidato de la formación a la alcaldía de Calvià. El acto también ha contado con la participación de la presidenta del PP en Baleares, Marga Prohens, y del presidente insular 'popular' y candidato al Consell, Llorenç Galmés.

En su discurso ante más de 450 militantes y simpatizantes, Amengual ha asegurado que, con el PP, el municipio recuperará un proyecto político "en el que prime la gestión por encima de la subvención, la cultura del esfuerzo por encima del conformismo y en el que la concordia, la relación y comunicación entre personas sea eje transversal entre generaciones y culturas".

"Este es un proyecto para que emprender en Calvià sea un mérito y no un riesgo lleno de trabas burocráticas y con una fiscalidad imposible. Un proyecto para lograr que en Calvià la sostenibilidad social, económica y medioambiental vayan de la mano", ha destacado.

Durante su intervención, Juan Antonio Amengual ha desgranado las líneas maestras del programa electoral con el que el PP concurrirá a las elecciones del 28 de mayo y ha puesto especial énfasis en la presentación de un proyecto político en el que, en lo económico, "la desestacionalización turística sea el eje vertebrador que permita la actividad de las empresas el máximo de tiempo posible durante el año". "No nos podemos permitir una actividad empresarial temporal, ya que la vida no es estacional", ha subrayado.

Amengual se ha comprometido revertir la dinámica política de ocho años de socialismo llevando a cabo una "gestión de verdad, eficiente y transparente, después de dos legislaturas en las que el candidato socialista ha andado más preocupado en hacer de portavoz del PSOE de Francina Armengol que de alcalde de Calvià".

El candidato del PP a la alcaldía ha invitado a todos los asistentes a, el próximo 28 de mayo, poner su "granito de arena para contribuir y ayudar a traer el cambio que Calvià se merece. Un cambio real del que sólo es garantía el Partido Popular". "Somos la única alternativa. Todo lo demás, fuegos artificiales, ofertas de todo a cien y, lo más grave, cuatro años de socialismo", ha resaltado.

Para lograrlo, Juan Antonio Amengual ha animado a los cientos de personas que han abarrotado el Casal de Paguera a no quedarse en casa el día de las elecciones. "Acudid en masa a las urnas y votad con todas vuestras fuerzas para que todo este proyecto sea a partir del 28 de mayo una realidad. No dejéis que ninguno de los vuestros se quede sin votar, la abstención es la peor opción", ha concluido.

Por su parte, Llorenç Galmés ha asegurado que "Juan Antonio es el mejor candidato, la mejor persona, la más idónea, para liderar el cambio que Calvià necesita, para revertir la deriva de ocho años de políticas de un PSOE que ha empobrecido a los vecinos y comerciantes de Calvià".

Galmés se ha comprometido a desplegar desde el Consell de Mallorca proyectos de embellecimiento de zonas maduras como Magaluf, la prolongación del paseo peatonal de El Toro hasta Santa Ponça y, sobre todo, la utilización de los fondos de la 'ecotasa' para lo que realmente fue concebido el impuesto, la mejora del entorno turístico.

El candidato al Consell también se ha comprometido a mejorar la movilidad y hacer más fluido el acceso a Palma, "pero en ningún caso con la creación de otro carril VAO en la autopista de Ponent, tal y como pretende la izquierda", ha advertido.

Finalmente, Marga Prohens ha cerrado la presentación de la candidatura de Juan Antonio Amengual agradeciendo a éste y a su equipo el enorme trabajo llevado a cabo desde que fue designado el pasado octubre. "Juanan, en seis meses has hecho un gran equipo, has recuperado a muchísima gente que se había desencantado, has vuelto a llevar la ilusión a Calvià", ha destacado.

"Hoy vemos a un PP de Calvià movilizado e ilusionado como no lo había estado en muchos de años", ha señalado Prohens, quien también ha recordado que "todo el que ha querido sumar, todo el que ha antepuesto las siglas, el proyecto y el interés de los calvianers al suyo propio, está hoy en este gran proyecto de Juanan, en este gran proyecto del Partido Popular", ha concluido la presidenta del PP balear y candidata del partido al Govern.