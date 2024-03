Más de medio centenar de personas reivindican en Palma el Día de la Tierra Palestina

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas han salido este sábado, a las calles de Palma, en una manifestación convocada por Ciutadans per Palestina, para reivindicar el Día de la Tierra Palestina.

En declaraciones a los medios, el portavoz de Ciutadans per Palestina, Frederic Guillem, ha explicado que la manifestación se ha convocado para "reivindicar el Día de la Tierra" que "comporta que todos los palestinos tienen derecho al retorno", pese a "que el bloqueo militar de Israel no permite a la gente volver a su tierra".

Además, ha añadido, para reclamar que se reconozca "el derecho a la autodeterminación de los palestinos" porque hay que "entender que la tierra de Palestina está ocupada, del río hasta el mar, hasta todo lo que se conoce actualmente como la entidad de Israel".

Ciutadans per Palestina ha reivindicado así la necesidad de "dar apoyo, ahora más que nunca", a Palestina, "ya que en Rafah, en el sur de Gaza, parece que comenzará una limpieza étnica" y, sin embargo, ha lamentado Guillem, "los partidos políticos están más preocupados por los resultados electorales de las próximas elecciones europeas que no de seguir luchando por la libertad del pueblo palestino".

En este sentido, ha considerado que desde Baleares y España "lo que se puede hacer" para ayudar al pueblo palestino "es renunciar absolutamente a estar presentes en la cadena imperialista de la Unión Europea y la OTAN".

Por este motivo, el portavoz de Ciutandans per Palestina ha dejado claro que están "totalmente en contra" de una nueva base militar de la OTAN en Menorca, como apuntaban algunas informaciones que contemplaba el Gobierno de España, algo que ha sido desmentido este sábado por el Ministerio de Defensa.

Hay que recordar que el Ministerio de Defensa ha informado que "no existe previsión alguna de que el territorio balear asuma ser base naval de la organización, más allá de su papel actual como puerto puntual de escala para las flotas permanentes de la Alianza".

El portavoz de Ciutadans per Palestina ha considerado que esto "tampoco debería ser así". "Tenemos que ser conscientes en el mundo en el que vivimos, que prácticamente parece una antesala, un ensayo de una futura guerra mundial, y, a ver, si esto puede llegar a mayores, como se explican un ejército a otro que solo están jugando a hacer maniobras militares en Menorca", ha concluido.

La manifestación con motivo del Día de la Tierra Palestina ha comenzado a las 18.00 horas, en la plaza del Tubo de Palma, y ha transcurrido por Ramblas, Calle Unió, plaza Mercat y Passeig del Born, hasta llegar a la sede de la Delegación del Gobierno.

Los asistentes, entre los que se ha podido ver a la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, y a la consellera insular de MÉS per Mallorca, Rosa Cursach, han gritado durante la marcha lemas como "Desde el río hasta el mar, Palestina libertad", "Viva la lucha del pueblo palestino" o "Dónde están no se ven las sanciones a Israel".