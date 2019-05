La mayoría de los partidos de Baleares se comprometen a adoptar la batería de propuestas de la Plataforma per la Llengua

Publicado 21/05/2019 10:47:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de los partidos políticos de Baleares se han comprometido a adoptar total o parcialmente la batería de propuestas en materia lingüística lanzadas por la Plataforma per la Llengua de cara a los comicios del 26 de mayo, según ha informado la entidad en una nota.

Según ha explicado la Plataforma, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) no se han comprometido a avanzar en la normalización del catalán en las Islas mientras que los partidos MÉS per Mallorca, PSIB - PSOE de Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera (GxF) son las formaciones "más comprometidas" con el catalán en las Islas en relación con las candidaturas al Parlament de cara a las elecciones autonómicas, insulares y municipales del 26 de mayo.

Desde la entidad se han presentado propuestas electorales de cara al Parlament, a los consells insulars y a municipios a nueve partidos de Baleares -Ara Eivissa, GxF, MÉS per Mallorca, PSIB-PSOE, MÉS per Menorca, El PI, Unidas Podemos, PP y Cs-. En este sentido, la entidad ha subrayado los compromisos lingüísticos de Ara Eivissa, GxF y MÉS per Mallorca con compromisos del 100 por cien, del 93,5 por ciento y del 87,3 por ciento, respectivamente. Le siguen el PSIB-PSOE (80 por ciento), MÉS per Menorca (74,2 por ciento), El PI (72,7 por ciento) y Unidas Podemos (68,1 por ciento).

MEDIDAS A PACTAR

Desde la Plataforma han avanzado que la mayoría de los partidos, a excepción de PP y Cs, se han comprometido a pactar, de forma total o parcial, medidas como la modificación de la Ley de Normalización lingüística para "sancionar la discriminación lingüística", la equiparación de los derechos lingüísticos de hablantes de catalán y castellano, el requisito del nivel B2 de catalán para funcionarios del ámbito sanitario, la creación de una plataforma para la Administración autonómica y local que funcione en catalán o la previsión de que las ayudas a la programación cultural incluyan como requisito un mínimo del 50 por ciento de las propuestas en catalán.

"Con el compromiso público, total o parcial, de la mayoría de los partidos políticos isleños con las propuestas para la defensa de los derechos lingüísticos planteadas por la Plataforma se abre una oportunidad para una legislatura que haga un paso más en la recuperación total de los derechos y la construcción de un ordenamiento lingüístico respetuoso con los catalano-hablantes", han resuelto desde la Plataforma.