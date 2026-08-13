Medio centenar de jóvenes podrán viajar a Menorca para practicar senderismo durante cinco días por el Camí de Cavalls - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto el plazo de inscripción para que medio centenar de jóvenes de entre 18 y 30 años puedan viajar a Menorca para practicar senderismo durante cinco días por el Camí de Cavalls.

Los interesados podrán inscribirse del 14 al 19 de agosto a través de la página web del Consell de Mallorca, ha informado la institución insular en un comunicado.

Durante cinco días de septiembre, los participantes recorrerán diferentes tramos del histórico Camí de Cavalls, desde Ciutadella hasta Maó, pasando por enclaves como Cap d'Artrutx, Cala en Turqueta, Cala Macarella, Cala Galdana, Son Bou, Cala en Porter, Binissafúller y Punta Prima.

La ruta permitirá descubrir algunos de los paisajes más singulares de Menorca y conocer de cerca el valor ambiental, histórico y patrimonial de este itinerario.

La actividad está subvencionada por el Consell de Mallorca y tiene un precio de 97,86 euros por participante. La inscripción incluye el transporte marítimo y terrestre, el alojamiento en el albergue Sa Vinyeta en régimen de pensión completa, los seguros y el acompañamiento de monitores durante toda la actividad.