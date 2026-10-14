'Menys Turisme, Més Vida' critica que Rodríguez dimita sin cerrar la investigación sobre las cargas policiales del 26J

Archivo - Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ha criticado que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, haya anunciado su dimisión sin haber cerrado la investigación sobre las cargas policiales ocurridas tras la manifestación contra la masificación turística que el pasado 26 de julio reunió a decenas de miles de personas en Palma.

Los activistas, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, han celebrado que "después de más de dos meses" dimita "el responsable político de las cargas" que dejaron decenas de heridos y un detenido.

No obstante, han lamentado que deje el cargo "sin que se haya avanzado en la investigación prometida y sin que nadie haya asumido responsabilidades por los hechos".

Fue el propio Rodríguez, que el martes anunció que próximamente dejará el cargo para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià, quien el día después de la manifestación convocó una rueda de prensa para informar que había pedido al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, que "con rigor y brevedad" elaboraran un informe para esclarecer qué motivó unas cargas que tildó de "violentas y desmedidas".

En cualquier caso, negó que él, como responsable político de las fuerzas de seguridad en Baleares, ordenara la actuación policial y descartó dimitir como pedían desde MÉS per Mallorca o 'Menys Turisme, Més Vida'.

"Yo voy a seguir trabajando para esclarecer lo sucedido, para saber si hay que promover las mejoras necesarias y que esto no vuelva a suceder (...). Lejos de pensar en mi dimisión, sigo pensando en trabajar como he hecho para intentar que el derecho a la manifestación no se conculque y que la actuación policial se ajuste a ese derecho", dijo.