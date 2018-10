Mercado asegura que Rodríguez conocía que se pagaba en dinero negro

Publicado 02/10/2018 11:23:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El propietario de Over Marketing, Daniel Mercado, ha asegurado este martes, durante su declaración como investigado en el segundo día del juicio por el caso Over, que el ex conseller de Interior, José María Rodríguez, conocía que se pagaba en dinero negro.

En el marco de la investigación sobre la financiación de la campaña de las elecciones autonómicas de 2003, Mercado ha dicho Rodríguez le pagó una vez dinero en efectivo y que el resto de las veces fue el ex tesorero del PP y cuñado de Matas el que le hizo los pagos.