MÉS alerta de "una ofensiva del PP" contra los carriles bici de Palma

Archivo - MÉS per Palma reclama la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha alertado este martes de una "ofensiva" por parte del PP para eliminar carriles bici, así como para modificar los de los entornos de la estación intermodal y la plaza Verge del Miracle.

El candidato a la alcaldía de la formación, David Pujol, ha considerado que "siempre que gobierna el PP, los carriles bici están en peligro" y ha exigido al primer edil de la ciudad, Jaime Martínez, que no ponga "obstáculos" a esta tipología de movilidad sostenible.

Los ecosoberanistas han reclamado que el nuevo carril bici de 31 de Diciembre, que sustituirá de forma "provisional" al de la calle Blanquerna, sea permanente, seguro y esté conectado al resto de la red ciclista. "No aceptaremos que detrás de la palabra 'provisional' se esconda una futura eliminación", ha indicado Pujol.

Por otro lado, MÉS per Palma ha criticado que los ciclistas tengan que bajarse de la bicicleta en determinados puntos de la plaza de España para atravesarla, mientras los coches pueden circular.

La formación ha denunciado la entrada de vehículos en la zona peatonal delante de la oficina policial, situada cerca de la estación intermodal. Según ha opinado, estos accesos se mantienen pese a la existencia de informes técnicos desfavorables de Movilidad.

En este sentido, Pujol ha considerado "absurdo" que los ciclistas tengan que bajar de las bicicletas, pero que los coches puedan ocupar espacios para viandantes.

MÉS per Palma ha pedido explicaciones sobre las actuaciones previstas en el parque de Ses Estacions y en la plaza Verge del Miracle, así como garantías para que no se pierdan conexiones ciclistas.

Pujol ha solicitado a Martínez que se comprometa a no eliminar carriles bici sin proponer alguna alternativa. "La bicicleta forma parte de la solución para tener una ciudad más segura, menos contaminada y pensada para las personas", ha concluido.