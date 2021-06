MÉS anuncia la presentación en el Parlament de una PNL para declarar el mar balear 'Zona Marina Especialmente Sensible'

El portavoz adjunto de MÉS, Josep Ferrà, en el Parlament. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha anunciado la presentación en el Parlament de una Proposición No de Ley (PNL) para declara el mar balear 'Zona Marina Especialmente Sensible'.

Según ha informado el portavoz adjunto de MÉS en el Parlament, Josep Ferrà, este lunes en rueda de prensa, la declaración de 'Zona Marina Especialmente Sensible' es una figura de protección, reconocida por la organización marítima internacional, cuya finalidad es prohibir o bien limitar ciertos tráficos, vertidos y fondeos; así como también limitar la velocidad de la navegación, el control del tráfico marítimo y el dispositivo de separación de tránsito.