MÉS apuesta por "dejar el partidismo y construir un objetivo común" ante la comparecencia de Armengol en el Parlament

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat. - MÉS PER MALLORCA

PALMA DE MALLORCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha apostado este lunes por "dejar el partidismo y construir un objetivo común" ante la comparecencia parlamentaria de este martes de la presidenta del Govern, Francina Armengol.

En rueda de prensa, Ensenyat ha recalcado que la dirigente balear explicará la situación de la pandemia en Baleares y ha recordado que "lo que no quiere la gente son políticos peleando". "Se debe primar un acuerdo, pero eso no quiere decir que desde MÉS no seamos reivindicativos", ha señalado.

En esta línea, ha subrayado que el apoyo del MÉS al Govern "no es un cheque en blanco" y, por ello, Ensenyat ha insistido en que "serán críticos" con lo que consideran que deben ser.