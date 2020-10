MÉS califica de "falta de respeto" que el Gobierno "no desarrolle cómo gastar remanentes y superávits"

El coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera.

El coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera. - MÉS PER MALLORCA

El coordinador general de la formación, Antoni Noguera, ha lamentado que "se obvie la suspensión de la regla de gasto"

PALMA DE MALLORCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha calificado este sábado de "falta de respeto" que el Gobierno "no desarrolle cómo han de hacer los ayuntamientos para poder gastar remanentes y superávits" y, ha añadido, "ni cómo han de trabajar el endeudamiento" los municipios que no dispongan de ellos.

Según ha informado el coordinador general de MÉS, Antoni Noguera, este sábado en rueda de prensa telemática, "en un momento de crisis sanitaria como la actual, que ha derivado en una socioeconómica sin precedentes, donde el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no se tramita cuando toca, los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs) ocupan la mayor parte del salario de los trabajadores y las empresas necesitan más ayudas que nunca, que el Gobierno no detalle cómo se pueden gastar remanentes o superávits ni como pueden endeudarse los ayuntamientos que no disponen de ellos es una situación muy grave".