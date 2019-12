Ferrà cree que Yllanes debería disculparse con MÉS y el PI por el "grave insulto" de acusarles de "etnicistas"

Actualizado 13/12/2019 14:53:00 CET

La enmienda para eliminar el plus de 22.000 euros a los altos cargos de fuera de Baleares no tiene suficientes apoyos, con el voto a favor de MÉS, Cs y el PI

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, cree que el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes (Podemos) debería disculparse con MÉS y el PI por el "grave insulto" de insinuar que son "etnicistas", por sus palabras respecto a la enmienda de MÉS per Menorca para eliminar el plus de residencia de 22.000 euros a los altos cargos del Govern procedentes de fuera de Baleares.

La enmienda, que se votará el martes en el pleno, no reúne por el momento los apoyos necesarios para prosperar. MÉS per Mallorca, Cs y el PI han avanzado su voto favorable a la medida, por lo que les faltarían al menos los 16 escaños del PP para alcanzar exactamente la mayoría absoluta de 30 diputados del hemiciclo.

Sin embargo, desde el PP han señalado que no prevén apoyar la medida porque la consideran discriminatoria. Además, el portavoz del PP, Biel Company, ha abogado este viernes, en declaraciones a los medios, por diferenciar "entre el uso y el abuso" de este complemento.

Por su parte, PSIB y Podemos votarán en contra de la medida, así como Vox, que la ha tildado de "xenófoba" por referirse únicamente a los cargos de fuera de las Islas. La redacción actual de la enmienda propone eliminar el complemento para quienes vengan de fuera de Baleares, pero lo mantiene para los cargos de Menorca, Ibiza y Formentera que entren a formar parte del Govern, con sede en Mallorca.