Archivo - El coordinador de MÉS per Mallorca y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (Es - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que dé explicaciones sobre la "candidata escondida" de Vox que figura en la lista del PP al Senado por Mallorca.

El portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha insistido en esta cuestión después de que Prohens la dejara "sin responder" en el pleno del martes.

"Le pregunté si me podía asegurar que esta señora que va bajo las siglas del PP, María Belén Bordils, no votaría a favor de un 155 en esta comunidad autónoma, y no me contestó. Le pregunté si ella le votaría, y tampoco me contestó", ha recapitulado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Apesteguia ha considerado que Bordils, pese a que en la lista solo figuran las siglas del PP, es la "candidata escondida" de Vox. Figura en calidad de independiente fruto del acuerdo entre ambas formaciones para tratar de contrarrestar las candidaturas unitarias de la izquierda.

"El PP está intentando engañar a sus votantes y hacerles votar a una candidata de Vox sin hacerlo explícito", ha advertido. Aunque ha reconocido que no la conoce, ha dado por hecho que "asume las tesis de Vox" en cuestiones como la violencia de género o el matrimonio homosexual.

El ecosoberanista también ha llamado la atención por el hecho de que la candidata al Senado por Mallorca no sea mallorquina y "seguramente no sepa situar en el mapa Ariany o Campanet". "Se ve que no han encontrado entre sus filas a ninguna mujer que pueda ser candidata al Senado", ha deslizado.

Ante esta situación, Apesteguia ha llamado a los votantes del PP "que creen el autogobierno, en la oficialidad del catalán y en los derechos de las mujeres" a "rebelarse contra el intento de engaño de su partido".