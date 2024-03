MÉS pide explicaciones al Consell por eliminar de su web un cómic sobre 'kellys'

Cómic dedicado a las 'kellys' retirado de la web del Consell de Mallorca. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca preguntará al Consell de Mallorca por qué ha eliminado de su web el cómic dedicado a las 'kellys', publicado durante la legislatura pasada y que ha sido la única publicación suprimida de la colección 'Mallorca té nom de dona'.

La formación ecosoberanista ha criticado que el equipo de gobierno en la institución insular, formado por PP y Vox, afronte la semana de celebración del 8M "intentando invisibilizar la lucha de las mujeres" para "legitimar un discurso antifeminista", según ha asegurado MÉS a través de un comunicado.

En este sentido, han recordado que las camareras de pisos de hotel son "todo un símbolo contra la precarización laboral y a favor de los derechos laborales". Así han reivindicado su lucha por visibilizar y denunciar "el empeoramiento de las condiciones contractuales, el incremento desmedido de la carga de trabajo y su fuerte impacto en la salud física y psíquica de este colectivo, ha permitido alcanzar pequeñas conquistas".

MÉS ha argumentado que los ataques del PP a este colectivo de mujeres "no son nuevos", puesto que hace meses la actual presidenta del Govern, Marga Prohens, ya calificó de "tontería" la obligación de instalar camas elevables en los hoteles para rebajar la carga de las 'kellys'.

Así, los ecosoberanistas han reclamado que el cómic de homenaje vuelva a ser publicado en la página web del Consell, al que ha exigido una aclaración. De hecho, la formación ha afirmado que todavía no ha recibido respuesta a una pregunta registrada hace unas semanas en las que alertaba de esta situación. "No pueden alegar que se trata de un error puesto que se les hizo saber y no se ha rectificado".

Desde MÉS han añadido que los derechos de las mujeres "no pueden ser moneda de cambio" y han mostrado su "preocupación" por el pacto de gobierno insular entre PP y Vox. "Es un pacto unido a un acuerdo programático en el que los 'populares' han asumido la agenda negacionista de Vox sobre el feminismo, el papel de la mujer en la sociedad y la violencia machista", han apuntado.

Asimismo, también han señalado que este año el programa de actividades del Consell de Mallorca no contempla la participación de la institución en la feria de mujeres de Manacor.

En ese sentido, han recriminado que este año hay un total de 49 actividades que forma conjunta organizan el Ayuntamiento de Palma, el Govern y el Consell, mientras que el año pasado, sólo el Consell organizó el mismo número de actividades, por lo que a su juicio es "evidente que hay una reducción".

MÉS per Mallorca ha registrado una moción que será debatida en el próximo pleno de la institución, ante lo que han considerado un "desprecio continuo a las mujeres y al movimiento feminista". La iniciativa enmarcada en el 8M reivindica la lucha feminista y pone énfasis en el papel de las mujeres en la lucha antifascista".

Así, una de las propuestas de acuerdo que plantea es dar continuidad al proyecto de 'Mallorca té nom de dona' instando al Consell a dar prioridad a la memoria de las mujeres antifascistas.