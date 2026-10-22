MÉS per Mallorca acusa a Bestard de convertir fincas públicas en su coto de caza particular

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, en declaraciones a los medios. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS ha acusado al vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, de convertir las fincas públicas en su coto de caza particular, después de que la institución insular haya decidido abrirlas para la práctica de esta actividad.

La formación ha considerado este jueves en un comunicado que esta iniciativa supone un "paso atrás" en la protección del patrimonio natural de la isla y una apropiación del espacio público en beneficio de una actividad recreativa concreta.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha opinado que Bestard ha "confundido las responsabilidades de su cargo con sus aficiones particulares".

"No es el conseller de caza de sus amigos, es el conseller de Medio Ambiente de todos los mallorquines. Su obligación es proteger las fincas públicas, no convertirlas en un coto de caza a su medida", ha denunciado.

Los ecosoberanistas recuerdan que las fincas públicas son un patrimonio colectivo que tiene que estar al servicio de toda la ciudadanía. Estos espacios tienen una función ambiental, educativa, social y de conservación que "tiene que prevalecer sobre cualquier interés particular".

Según la formación, la apertura de estos espacios a la caza recreativa supone una alteración de las prioridades de gestión de unos entornos que deben ser espacios de naturaleza, tranquilidad y acceso público.

MÉS per Mallorca también alerta de las consecuencias que esta decisión puede tener para los excursionistas, las familias y las personas que habitualmente recorres estos parajes. "No tiene ningún sentido que el Consell promueva el senderismo y el acceso a la naturaleza y, al mismo tiempo, quiera introducir una actividad que puede generar riesgos, conflictos de usos y limitaciones para el resto de visitantes", ha defendido Perelló.

La formación ha considerado "grave" que la propuesta la haya promovido Bestard, quien está vinculado a la caza. Así, ha denunciado que el conseller haya convertido la promoción de la actividad cinegética en una de sus "prioridades políticas".

La formación exige al presidente del Consell, Llorenç Galmés, que frene la apertura de las fincas públicas a la caza recreativa y que garantice que cualquier actuación de gestión de fauna responda exclusivamente a criterios técnicos, científicos y de conservación ambiental.

Según los ecosoberanistas, esta iniciativa "no es nueva", sino que el vicepresidente de la institución ya había anunciado el inicio de los trámites en marzo de 2025 para certificar la calidad de la caza mayor en fincas públicas del Consell.

MÉS ha indicado que "no es una actuación puntual y justificada de control de fauna, sino de querer introducir la caza recreativa en espacios públicos".

En esta línea, Perelló ha criticado que "una cosa es gestionar las poblaciones animales con criterios científicos y ambientales y otra es abrir las puertas de las fincas públicas para que unos cuantos puedan ir a cazar".