MÉS per Mallorca espera que los grupos tengan "espíritu de consensuar" los nombres de la comisión de investigación

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca espera que todos los grupos políticos tengan "espíritu de consensuar" los nombres "necesarios para aclarar las dudas" en la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas.

Así lo ha expresado este lunes el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa en la que ha indicado que si la comisión aprobada no se sustituye por ninguna otra --puesto que este martes se debate en el pleno otra comisión a instancias de su formación junto con Més per Menorca y UP-- cada grupo presentará su plan de trabajo.

"Esperamos que dada la magnitud del caso y de las repercusiones, todos los grupos vayan con el espíritu de consensuar los nombres necesarios para aclarar las dudas", ha augurado el portavoz, remarcando que "tiene que comparecer quién haga falta".

Por otro lado, Apesteguia ha criticado la "falsa libertad" del Govern en relación con el turismo y que la presienta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, "no tiene respuesta a cuál es el número de turistas que debe asumir Baleares". Así, los ecosoberanisas preguntarán en este sentido en la sesión de control del pleno de este martes.