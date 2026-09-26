MÉS per Mallorca homenajea a Pere Sampol con su escuela de formación

Archivo - Pere Sampol, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado este sábado la 'Escola de Formació Pere Sampol' con la que pretende formar a sus representantes, además de recordar a una persona que les "ha guiado, ha ejercido de ejemplo para muchas generaciones, ha demostrado que era posible el cambio y que su maestría continúa en los militantes del partido".

El coordinador de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha presentado este departamento formativo de MÉS junto a la vocal de la Comisión Ejecutiva Maria Margalida Perelló, que ha sido la responsable del diseño de los contenidos formativos que se impartirán entre septiembre y marzo.

En una rueda de prensa, Perelló ha explicado que el objetivo es que la escuela sea un espacio para "dar herramientas a las personas que participan en el proyecto político y reforzar el trabajo de las agrupaciones en los municipios".

El plan combina conocimientos prácticos sobre los ayuntamientos con debates sobre el modelo de Mallorca y los valores que tienen que guiar la acción política de MÉS.

La primera etapa del programa se centrará en el municipalismo. Las sesiones abordarán cómo preparar una estrategia electoral local, qué conviene saber antes de entrar en un ayuntamiento y cómo trasladar los valores de MÉS al trabajo de gobierno y de oposición.

También habrá espacio para compartir experiencias de diferentes municipios y aprender de las decisiones que han funcionado y de las que hay que mejorar.

La escuela profundizará en las bases del soberanismo y del municipalismo transformador, junto con debates que marcarán el futuro de la isla como la masificación turística y la necesidad de cambiar el modelo económico.

Otra sesión se centrará en el antirracismo, las migraciones y la cohesión social, con el objetivo de dar herramientas para defender los derechos de todo el mundo y responder a los discursos de odio.

MÉS per Mallorca también prevé ofrecer formaciones a demanda de las agrupaciones locales. Esto permitirá adaptar los contenidos a los problemas de cada territorio y organizar sesiones compartidas cuando varios municipios tengan necesidades parecidas. Después de las elecciones, el plan prevé formación sobre el funcionamiento de los ayuntamientos para las agrupaciones que lo necesiten.

Con el nombre de Pere Sampol, la escuela quiere vincular el aprendizaje político con una manera de trabajar "arraigada en el territorio". MÉS per Mallorca defiende que preparar a las personas que trabajan en los municipios es una parte "esencial" de su capacidad para "escuchar a los vecinos, construir propuestas útiles y transformar Mallorca pueblo a pueblo".